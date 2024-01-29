الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 17 طن أعلاف حيوانية بمخزن غير مرخص في الجيزة

أعلاف
أعلاف

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام أحد الأشخاص بإقامة مخزن عشوائي دون ترخيص بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة للاتجار فـي الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص من الجهات المختصة.

ضبط 17 طن أعلاف حيوانية بمخزن دون ترخيص بالجيزة

 

تم استهداف المخزن المشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسؤول - مقيم بدائرة مركز البدرشين بالجيزة، وضُبط بداخل المخزن 17 طن أعلاف حيوانية تسمين بادى ونامى وناهى دون فواتير شراء تدل على مصدرها وبدون ترخيص من الجهات المعنية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام البحث الجنائي إتخاذ الإجراءات القانونية امن القاهرة أمن الجيزة وزارة الداخلية

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