ضبط 17 طن أعلاف حيوانية بمخزن غير مرخص في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام أحد الأشخاص بإقامة مخزن عشوائي دون ترخيص بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة للاتجار فـي الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص من الجهات المختصة.

ضبط 17 طن أعلاف حيوانية بمخزن دون ترخيص بالجيزة

تم استهداف المخزن المشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسؤول - مقيم بدائرة مركز البدرشين بالجيزة، وضُبط بداخل المخزن 17 طن أعلاف حيوانية تسمين بادى ونامى وناهى دون فواتير شراء تدل على مصدرها وبدون ترخيص من الجهات المعنية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.