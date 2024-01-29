حملات أمنية لضبط حائزي المخدرات والأسلحة النارية في أسوان ودمياط

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.

مديرية أمن أسوان

- ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها 8.500 كيلوجرام لمخدر الحشيش و5.500 كيلوجرام لمخدر البانجو وكمية لمخدرى الهيروين، والشابو، و3 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.

- تنفيذ 812 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

- ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها 7 كيلوجرامات لمخدر الحشيش و7،.500 كيلوجرام لمخدر البانجو و11 كيلوجراما لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين و3 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.