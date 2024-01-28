رئيس الوزراء يؤكد أهمية دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسعار بالأسواق

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك؛ في إطار استعراض جهود الجهاز وآليات ضبط أسعار السلع في الأسواق.



وفي مُستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية دور الجهاز خلال الفترة المُقبلة، لاسيما في ظل حرص الحكومة على ضبط الأسعار في الأسواق بكل السبُل الممكنة، مُشددًا على أهمية المتابعة الدورية لدور الجهاز الرقابي.

وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة العمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير أداء جهاز حماية المستهلك من أجل تحقيق الأهداف المنوطة به، مُوجهًا في هذا الصدد بدعم الجهاز بالكوادر المؤهلة، التي تسهم في تطوير أدائه، وكذا النظر في التعاون مع مراكز الأبحاث والجامعات ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن دراسة السبل الكفيلة بضبط الأسواق، فضلًا عن وضع رؤية متكاملة لتفعيل عمل الجهاز.



وخلال اللقاء، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هناك حرصا كبيرا على تفعيل دور الجهاز الرقابي باعتباره يمثل محورًا رئيسيًا في عمل الجهاز، بما يؤكد في الوقت نفسه دور الدولة في مجال الرقابة على الأسواق، مُستعرضًا في هذا الشأن تقريرا حول جهود الجهاز خلال الفترة من 16 نوفمبر 2023 وحتى 25 يناير 2024.



وأوضح إبراهيم السجيني أنه تم إطلاق 1918 حملة رقابية وتسجيل عدد 7580 محضرا، مُشيرًا إلى أنه في إطار حملات ضبط الأسواق تم ضبط نحو 268 طن سكر بأسعار مخالفة للسعر المعلن للكيلو، وهو 27 جنيهًا، كما تبيّن وجود مخالفات أخرى مرتبطة بعدم الإعلان عن الأسعار وعليه، تم تسجيل نحو 3225 محضرًا، من إجمالي عدد المحاضر المُشار إليها، بشأن عدم الإعلان عن الأسعار.



ونوّه إبراهيم السجيني إلى أنه تم إنجاز نسبة 85.2% من إجمالي الشكاوى الواردة، ووصل عددها إلى نحو 39447 شكوى خلال الفترة من 16 نوفمبر 2023 وحتى 25 يناير 2024.



وأشار "السجيني" إلى اهتمام الجهاز بالدور المجتمعي في الرقابة على الأسواق، مؤكدًا أن جهاز حماية المستهلك يسعى بشكلٍ مستمر إلى التوعية بأهمية الالتزام بالقرارات والقواعد المنظِّمة لعمل الأسواق، فضلا عن التوعية بالإعلانات المضللة، ومشددا على أن ضبط المخالفات ومحاسبة مرتكبيها يهدف أيضًا إلى توجيه رسالة للمواطنين بتواجد الدولة في الشارع للرقابة على الأسواق واستمرارها في تطبيق القانون بكل حزم.



ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال اللقاء، إلى الحرص على توفير الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز للتعامل مع المخالفات، مشيرا في الوقت نفسه إلى العمل على إعداد "تطبيق" على الهاتف خاص بالجهاز، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بما يساعد المواطنين على تقديم الشكاوى، إلى جانب توفير أجهزة وشاشات تابعة للجهاز في المولات التجارية لتقديم الشكاوى، وكذا العمل على تطوير الفروع التابعة لجهاز حماية المستهلك في المحافظات، مع السعي لفتح فروع أخرى في المحافظات التي لا يتواجد بها مقار له.



وفي ختام اللقاء، وجه رئيس الوزراء بإعداد تقريرٍ دوري عن عمل الجهاز، والجهود المبذولة لضبط الأسعار في الأسواق في ظل اهتمام الدولة بمتابعة هذا الملف المهم.