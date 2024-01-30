الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس برلمانية التجمع: نرحب بعودة الحوار الوطني والقضايا الاقتصادية يبحثها الخبراء

النائب عاطف المغاوري
النائب عاطف المغاوري

أشاد النائب عاطف المغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، و رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بالإعلان عن عودة الحوار الوطني، لافتا إلى أنه وحزب التجمع كانوا من أوائل الداعمين لفكرة الحوار الوطني، كما شارك حزبه بقوة في جلسات المرحلة الأولى من الحوار، وقدم  أفكاره ورؤاه للجان الحوار المختلفة.
وفي السياق ذاته رفض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، في تصريحات لـ"الدستور" فكرة إجراء حوار مجتمعي حول الأزمة الاقتصادية، فهذه القضية تطلب حوار خبراء ومتخصصين اقتصاديين يكونوا مطلعين على أصل وأساس المشاكل وليس الحديث فقط عن النتائج التي تظهر للعامة، وذلك ليكون الحوار أكثر تركيزا وتدقيقا في التوصل لأصل الأزمة ووضع حلول جذرية تمكن البلاد من العبور من الأزمة الاقتصادية بسلام.

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برلمانى: استئناف جلسات الحوار الوطنى فى الشأن الاقتصادى لصالح الوطن


ولفت نائب رئيس التجمع، إلى أن وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري عبارة عن أماني جميلة لكنها خلت وتفتقد لأليات التنفيذ لتحويل هذه الرؤى لحقائق ملموسة، فمن الجيد أن تزيد نسب مساهمة الصناعة والزراعة في الناتج المحلي الإجمالي والتوسع في التصدير لكن كيف يتم ذلك ؟ وهذا هو الأهم الذي يجب أن يتم التركيز عليه.

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برلماني: توجيه الرئيس السيسي باستئناف الحوار الوطني بقضايا الاقتصادي يؤكد أهمية الحوار

وكان الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أعلن عن أن مجلس أمناء الحوار قرر إستئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية.

وأشار رشوان، إلى  أن الحوار سيبدأ فورا بالاستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي موخرًا بأن يركز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية، مؤكدا أن إعطاء الأولوية للملف الاقتصادي لا يعني إهمال باقي القضايا المجتمعية والسياسية.

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