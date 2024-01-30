رئيس برلمانية التجمع: نرحب بعودة الحوار الوطني والقضايا الاقتصادية يبحثها الخبراء

أشاد النائب عاطف المغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، و رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بالإعلان عن عودة الحوار الوطني، لافتا إلى أنه وحزب التجمع كانوا من أوائل الداعمين لفكرة الحوار الوطني، كما شارك حزبه بقوة في جلسات المرحلة الأولى من الحوار، وقدم أفكاره ورؤاه للجان الحوار المختلفة.

وفي السياق ذاته رفض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، في تصريحات لـ"الدستور" فكرة إجراء حوار مجتمعي حول الأزمة الاقتصادية، فهذه القضية تطلب حوار خبراء ومتخصصين اقتصاديين يكونوا مطلعين على أصل وأساس المشاكل وليس الحديث فقط عن النتائج التي تظهر للعامة، وذلك ليكون الحوار أكثر تركيزا وتدقيقا في التوصل لأصل الأزمة ووضع حلول جذرية تمكن البلاد من العبور من الأزمة الاقتصادية بسلام.



ولفت نائب رئيس التجمع، إلى أن وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري عبارة عن أماني جميلة لكنها خلت وتفتقد لأليات التنفيذ لتحويل هذه الرؤى لحقائق ملموسة، فمن الجيد أن تزيد نسب مساهمة الصناعة والزراعة في الناتج المحلي الإجمالي والتوسع في التصدير لكن كيف يتم ذلك ؟ وهذا هو الأهم الذي يجب أن يتم التركيز عليه.

وكان الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أعلن عن أن مجلس أمناء الحوار قرر إستئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية.

وأشار رشوان، إلى أن الحوار سيبدأ فورا بالاستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي موخرًا بأن يركز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية، مؤكدا أن إعطاء الأولوية للملف الاقتصادي لا يعني إهمال باقي القضايا المجتمعية والسياسية.