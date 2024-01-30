برلمانى: استئناف جلسات الحوار الوطنى فى الشأن الاقتصادى لصالح الوطن

اعتبر النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، أن استئناف جلسات الحوار الوطني في مرحلته الثانية رسميًا، بعد إعلان مجلس الأمناء خطوة جيدة فى وقت مهم.

وقال الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، إن الإعلان رسميًا عن استئناف جلسات الحوار الوطني وتلقي الأفكار والمقترحات خلال الفترة المقبلة مكسب سياسي للوطن، فالحوار الوطني أثبت نفسه وجمع كل السياسيين والوطنيين على مائدة واحدة.

ونوه عضو مجلس النواب، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني التركيز على الشأن الاقتصادي والتناول العميق والشامل للأوضاع الراهنة لدعم وإنعاش الاقتصاد وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وتابع النائب: يلمس الرغبة الحقيقية بعد الإعلان عن مناقشة الشأن الاقتصادي، الرغبة الصادقة في التوصل لتوصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلًا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.

واختتم النائب أحمد الخشن، أن الحوار الوطني زاد من المساحات المشتركة بين كل الأطياف الوطنية للالتفاف حول صالح الوطن والمواطن، والتطرق للأزمة الاقتصادية سيكون فعالًا في حلها.