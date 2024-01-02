الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الخشن": حياة كريمة المشروع الأول والأضخم بالتنمية الشاملة فD مصر

النائب أحمد الخشن
النائب أحمد الخشن

أكد النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، أن مشروع حياة كريمة هو المشروع الأول والأهم، في كل مشاريع التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد بتوجيهات الرئيس السيسي.

ونوه الخشن، عن أن المشروع يستهدف تطوير القرى وإنشاء الصرف الصحي بها، وهو الأضخم في استهداف تطوير القرية المصرية منذ أكثر من 70 سنة، مشيرًا إلى أن مرور 5 سنوات على حياة كريمة، أكدت حيوته ونجاحه في تغيير حياة المواطنين في الريف بعشرات القرى التي دب فيها التطوير.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن حجم التطوير والتنمية بالمبادرة يعود بالنفع على جميع المواطنين وليس سكان القرى فقط، كما أن هذا التطوير يقلل الضغط على المحافظات الكبرى والمدن ويمنع الهجرة الداخلية، ويعيد القرية المصرية، لمصدر جذب وإنتاج كما كانت في السابق، لأنه يرتقي بكل بنيتها التحتية ويجعلها مهيأة للحياة.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن مبادرة حياة كريمة وضعت كل القرى والنجوع على خريطة التنمية الشاملة، وتم تنفيذ 75% من أعمالها، في جميع القرى المُدرجة ضمن خطة التطوير بجميع المحافظات، والمواطن المصري هو أول من شعر بالتطوير، لافتًا إلى أنها مبادرة فريدة من نوعها، وحازت على إشادة دولية من الأمم المتحدة وتحسب للقيادة السياسية المصرية.

واختتم بالقول: حياة كريمة نجحت في تغيير حياة المواطن وتحقيق الحياة الكريمة من خلال مأوى آمن، ومياه شرب نظيفة، وحياة صحية سليمة وتطوير قطاعات الكهرباء والتعليم والإنترنت وبما يعيد للريف المصري بهجته.

النائب احمد الخشن مجلس النواب مشروع حياة كريمة تطوير القرى الصرف الصحي

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