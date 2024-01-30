الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صحة الشيوخ": توطين صناعة الدواء يستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لتصديره

الدكتور علي مهران
الدكتور علي مهران

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن توجيهات القيادة السياسية، باستمرار توطين صناعة الدواء ودعم الصادرات المصرية من الدواء تستهدف تشجيع صناعة الأدوية وتوفير العملة الصعبة وتقليل الواردات.

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متحدث الوزراء: مدبولى أكد أهمية الاستمرار فى توطين صناعة الأدوية

تطوير المنظومة الصحية 

أوضح مهران، أن الدولة المصرية تعمل على تطوير المنظومة الصحية ككل وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة للمرضى وتوفير كل الأدوية خاصة للأمراض المزمنة والخطرة بأسعار مناسبة.

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"صناعة المعلومات": توطين تصنيع الهواتف محليًا سيدعم خطط القطاع لزيادة الصادرات

تحويل مصر لمركز اقليمي لصناعة الدواء

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن اهتمام الحكومة بتوطين صناعة الأدوية يأتي في إطار تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر لمركز إقليمى كبير فى صناعات الأدوية، واللقاحات ويحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى.

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برلمانى: توطين صناعة الأدوية يسهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية

تعزيز مكانة مصر كأكبر منتج للأدوية 

أشار إلى أن الدولة تعمل على تعزيز مكانتها كأكبر منتج للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتحقيق الأهداف الطموحة لتوطين صناعة الدواء وتعميق التصنيع المحلى للأدوية، لتكون بمثابة أكبر ترويج لتعميق وتوطين صناعة الأدوية فى مصر.

ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن أن مصر لديها العديد من الفرص التصديرية الواعدة في المجال الطبي نظرًا لتوافر البنية الأساسية، والأيدي العاملة، بالإضافة إلى الاتفاقات التحفيزية في هذا الشأن مع القارة الإفريقية وغيرها.

يشار إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة، خاصة جهود ضبط أسعار الدواء في الأسواق.
وأكد رئيس الوزراء الدور المحوري لهيئة الدواء في توطين صناعة الأدوية في مصر، خاصة في ظل جهود مختلف أجهزة الدولة لخفض فاتورة الاستيراد، وتوفير دواء مُصنع محليًا يتميز بالجودة والكفاءة العالية، وقادر على المنافسة في الأسواق العالمية

رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ الدكتور على مهران الحكومة توطين صناعة الأدوية صناعة الدواء

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