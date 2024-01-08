الوزراء: توطين صناعة 83 مستحضرًا دوائيًا ضخت 580 مليون دولار استثمارات (فيديو)

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مصر حققت نتائج مبشرة في توطين صناعة الدواء، وأنها تعمل على خطة لتطوير هذا المجال.

وأوضح الحمصاني في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن مصر تمكنت من توطين 83 مستحضرا دوائيا، ما ساهم في توفير 580 مليون دولار من العملة الصعبة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تسهدف زيادة الحصيلة الدولارية وتوطين الصناعات في كل المجالات.