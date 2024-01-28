متحدث الوزراء: مدبولى أكد أهمية الاستمرار فى توطين صناعة الأدوية

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ورئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هذا اللقاء هو الأول بينهما ويأتي في إطار الحرص على متابعة الجهود التي تمت في الفترة الماضية، وأكد رئيس الوزراء فيه أهمية الاستمرار في توطين صناعة الأدوية لتقليل الاستيراد وتوفير الدواء اللازم للمواطنين.

وأشار إلى بعض الجهود التي يمكن العمل عليها خلال الفترة المقبلة خاصة في مواجهة الغش في الدواء وتطوير الدواء المصري، وأن رئيس الوزراء وجه بعقد اجتماع دوري لمتابعة أداء هيئة الدواء.

أهمية ضبط أسعار الأدوية

وعن ضبط أسعار الأدوية، قال إنه من ضمن الأفكار التي طرحت خلال الاجتماع، وكان هناك تكليف من رئيس الوزراء بضرورة التنسيق مع الصحة وهيئة الشراء الموحد، بتوفير الأدوية وأهمية متابعة الأسعار في الأسواق، وتكثيف الرقابة لضمان عدم التلاعب والمغالاة في أسعار الدواء.