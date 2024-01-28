متحدث الوزراء يكشف تفاصيل لقاء مدبولى مع رئيس جهاز حماية المستهلك

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، تفاصيل لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مؤكدًا أنه يأتي من حرص الدولة على أسعار السلع وضبطها وضبط الأسواق.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الاجتماع هدفه متابعة أداء الجهات الإدارية المختلفة لتنفيذ القرارات المرتبطة بضبط الأسواق، مؤكدًا أن الجهات الرقابية دورها متابعة القرارات ومن هنا كان اللقاء ذا أهمية خاصة.

وأكد أنه خلال الاجتماع، رئيس جهاز حماية المستهلك، استعرض الجهود التي تمت في الفترة الماضية والحملات التي قام بها وتم إطلاق 1919 حملة وتسجيل 7580 محضرًا وهذه الجهود من إيجابيتها ضبط 268 طنًا من السكر، بالإضافة لعرضه بأسعار غير السعر المعلن وهو 27 جنيهًا.

تعليمات رئيس الوزراء

وأوضح أن رئيس الوزراء وجه بضرورة الاستمرار في متابعة جهود الجهاز ووجه بضرورة إعداد رؤية شاملة، لأنه على الرغم من تقديم كل الجهود المتاحة تم إمداده بالكوادر المؤهلة وهناك مساعي لإنشاء برنامج التليفون المحمول ليسهل تقديم الشكاوى، كما توجد مساحة لتطوير الأداء، مؤكدًا أن رئيس الوزراء أكد أنه سيكون هناك اجتماع دوري مع الجهاز.