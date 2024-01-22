الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"صناعة المعلومات": توطين تصنيع الهواتف محليا سيدعم خطط القطاع لزيادة الصادرات

تصنيع الهواتف
تصنيع الهواتف

قال المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، إن تصنيع الهواتف المحمولة بدأ في مصر وفق استراتيجية وزارة الاتصالات لتوطين صناعة الإلكترونيات “صنع في مصر” ما يؤدي إلى تقليل الضغط على الدولار وفتح أسواق بديلة أمام الشركات المصنعة لتصدير جزء من المنتجات إلى أسواق المنطقة.

6.2 مليار دولار صادرات مصر الرقمية 

وأكد رئيس الغرفة في تصريحات خاصة لـ “الدستور” أن تنفيذ المبادرة الرئاسية مصر تصنع الإلكترونيات “صنع في مصر” سيؤثر إيجابيا على الاستثمارات الأجنبية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى نمو الصادرات الرقمية لمصر بنحو 26% خلال 2023 لتصل إلى 6.2 مليار دولار يؤكد نجاح سياسة الدولة في تعظيم العوائد الاقتصادية من القطاع.

500 مليون دولار استثمارات أجنبية خلال الفترة المقبلة 

وأوضح أن تصنيع 3 ملايين جهاز هاتف محمول في مصر من خلال الشراكة مع القطاع الخاص سيؤدي إلى جذب استثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار، مشيرا إلى أن سوق الاتصالات في مصر يقترب من 150 مليار جنيه سنويا وهذه الاستثمارات ستوفر آلاف فرص العمل للشباب.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن هناك خطة لزيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030 وسيكون لقطاع الاتصالات جزء منها تتراوح بين 10-15 مليار دولار خلال الست سنوات المقبلة والتي ستوفر نحو آلاف فرصة العمل.

 

وزير الاتصالات: صناعة الألعاب الإلكترونية لها جوانب تنموية كبيرة

 

تحويل مصر إلى مركز اقليمي للتصنيع 

وأشاد رئيس الغرفة بتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية في مصر ومنح حوافز استثمارية جيدة لدعوة المستثمرين إلى إنشاء مصانع في مصر وبهدف جعل مصر مركزا إقليميا لتصنيع الإلكترونيات وأجهزة الاتصالات، موضحا أن مصنع سيكو بأسيوط التابع لوزارة الاتصالات يمثل جزء من الخطة ويستهدف منه الوصول إلى 3 ملايين جهاز سنويا يتم تصدير 50% منها إلى الخارج.

غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات اتحاد الصناعات المصرية صنع في مصر الدولار لتوطين صناعة الالكترونيات مصر مصر الرقمية

مواد متعلقة

وزير الاتصالات: نمو صادرات التعهيد فى 2023 وصل لـ3.7 مليار دولار

الأكثر قراءة

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

أطعمة يجب الابتعاد عنها لتجنب الانتفاخ والغازات

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

"الشيطان شاطر".. اعترافات صادمة من قاتل مطربة شهيرة بفيصل

«4-4-2» والتوقف عن كسر أنياب الأسد.. كيف يلعب فيتوريا أمام كاب فيردى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس