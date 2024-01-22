"صناعة المعلومات": توطين تصنيع الهواتف محليا سيدعم خطط القطاع لزيادة الصادرات

قال المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، إن تصنيع الهواتف المحمولة بدأ في مصر وفق استراتيجية وزارة الاتصالات لتوطين صناعة الإلكترونيات “صنع في مصر” ما يؤدي إلى تقليل الضغط على الدولار وفتح أسواق بديلة أمام الشركات المصنعة لتصدير جزء من المنتجات إلى أسواق المنطقة.

6.2 مليار دولار صادرات مصر الرقمية

وأكد رئيس الغرفة في تصريحات خاصة لـ “الدستور” أن تنفيذ المبادرة الرئاسية مصر تصنع الإلكترونيات “صنع في مصر” سيؤثر إيجابيا على الاستثمارات الأجنبية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى نمو الصادرات الرقمية لمصر بنحو 26% خلال 2023 لتصل إلى 6.2 مليار دولار يؤكد نجاح سياسة الدولة في تعظيم العوائد الاقتصادية من القطاع.

500 مليون دولار استثمارات أجنبية خلال الفترة المقبلة

وأوضح أن تصنيع 3 ملايين جهاز هاتف محمول في مصر من خلال الشراكة مع القطاع الخاص سيؤدي إلى جذب استثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار، مشيرا إلى أن سوق الاتصالات في مصر يقترب من 150 مليار جنيه سنويا وهذه الاستثمارات ستوفر آلاف فرص العمل للشباب.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن هناك خطة لزيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030 وسيكون لقطاع الاتصالات جزء منها تتراوح بين 10-15 مليار دولار خلال الست سنوات المقبلة والتي ستوفر نحو آلاف فرصة العمل.

تحويل مصر إلى مركز اقليمي للتصنيع

وأشاد رئيس الغرفة بتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية في مصر ومنح حوافز استثمارية جيدة لدعوة المستثمرين إلى إنشاء مصانع في مصر وبهدف جعل مصر مركزا إقليميا لتصنيع الإلكترونيات وأجهزة الاتصالات، موضحا أن مصنع سيكو بأسيوط التابع لوزارة الاتصالات يمثل جزء من الخطة ويستهدف منه الوصول إلى 3 ملايين جهاز سنويا يتم تصدير 50% منها إلى الخارج.