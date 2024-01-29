برلماني يطالب اتحاد الكرة بتقديم استقالته

تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووجهه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ بشأن خروج مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار من الدور ثُمن النهائي.

دعم بلا حدود وفشل ذريع

وأكد النائب سليمان وهدان، في طلب الإحاطة، أنه بالرغم من أن الدولة المصرية سخرت جميع التسهيلات والإمكانيات والدعم الشعبي والرسمي ماليًا ومعنويًا لمنظومة كرة القدم في مصر ممثلة في الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي لم يكن له أي إنجاز رياضي، حيث تم تشكيله من خلال "شلل" كلفت الدولة ميزانية كبيرة وجهاز إداري يأخذ مرتباته بالعملة الصعبة - بحسبه - وبالرغم من كل هذا الدعم فشل في تحقيق أي انجاز يذكر.

محاسبة المتسببين في إهدار المال العام

وطالب "وهدان" بوقف هذا الفساد ومحاسبة المتسببين في إهدار المال العام والوقوف على المتسبب في هذا الوضع الذي وصلت إليه منظومة كرة القدم في مصر.



واختتم عضو مجلس النواب طلبه، قائلا: " لقد حان وقت المحاسبة التي نطالب بها منذ خروج مصر من كأس العالم، ومحاسبة كل من تسبب فيما وصلنا إليه من وضع مؤسف وحزين أساء لسمعة كرة القدم المصرية، نتيجة الفشل وسوء الإدارة الذي أدي إلي الخروج المهين لنا ولتاريخنا".

وطالب مجلس إدارة الاتحاد بالتقدم باستقالته وحل المجلس الذي تسبب في الاخفاق المتكرر للمنتخب بعد أن كانت مصر حاملة للقب لسبع مرات.