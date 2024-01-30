خبير مصرفى: دخول أكبر بنك بريطانى للسوق دليل على حيوية الاقتصاد المصرى

قال الخبير المصرفي، محمد عبدالعال، إن بنك ستاندرد تشارترد أعلن رسميًا اليوم عن بدء عملياته المصرفية في مصر بعد حصوله على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري دليل على أن السوق المصرفية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، ويؤكد حيوية الاقتصاد المصري، موضحًا أن ستاندرد تشارترد من أكبر البنوك البريطانية العاملة في أسواق متعددة ودخوله البلاد إضافة جيدة للقطاع المصرفي.

قطاع البنوك جاذب للاستثمارات الأجنبية

وأضاف الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن دخول مثل هذه الاستثمارات الأجنبية يخدم الاقتصاد المصري ومؤشر إيجابي على عودة النمو بعد الأحداث المتصارعة في المنطقة، حيث إن تأثير الحروب على الدول وخاصة الحرب على غزة كان له تداعيات كبيرة على الاقتصاد المصري.

وأعلن بنك ستاندرد تشارترد رسميًا اليوم عن بدء عملياته المصرفية في مصر بعد حصوله على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري، ويعد إطلاق البنك لخدماته خطوة استراتيجية نحو تعزيز خطط التنمية الاقتصادية من خلال دعم العمليات التجارية ودفع الاستثمار وتدفقات رأس المال في مصر.

وقد تم هذا الإعلان اليوم في القاهرة بحضور كبار ممثلي البنك بما في ذلك بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لمجوعة بنك ستاندرد تشارترد، وسونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك ستاندرد تشارترد في إفريقيا والشرق الأوسط، هذا وسيقدم البنك خدماته المصرفية للجهات السيادية والحكومية والشركات الكبرى والمؤسسات المالية والشركات العالمية العاملة في البلاد من خلال مقره الرئيسي في كايرو فيستيفال سيتي.

وفي هذه المناسبة، صرح بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد: "هذا الإعلان اليوم، يمكننا من ترسيخ تواجدنا في المنطقة بفضل تاريخنا العريق منذ 100 عام. إن إطلاق عملياتنا في مصر يعكس الأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية، ويبرز المرونة والإمكانات الاقتصادية المتنوعة، وكذلك الآفاق القوية للنمو".

وأضاف وينترز: "ومن خلال الاستفادة من شبكتنا العالمية وخدماتنا المتميزة، نهدف إلى الدخول في المشهد الاقتصادي الديناميكي في البلاد ودعم تقدمها الاقتصادي".

الجدير بالذكر أن بنك ستاندرد تشارترد كان قد حصل على الترخيص من البنك المركزي المصري لفتح فرعه الأول في البلاد في عام 2022.

ومن جانبه، قال سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك ستاندرد تشارترد في إفريقيا والشرق الأوسط: “بفضل قيادة البنك المركزي المصري، نسعد بإعلان انطلاق عملياتنا في السوق المصرية التي تعد إحدي أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تتمتع مصر، كونها عضوًا جديدًا في مجموعة "بريكس"، بأهمية اقتصادية كبيرة، وفرص نمو واعدة، وموقع استراتيجي؛ ما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين العالميين الذين يبحثون عن سوق ديناميكية ذات إمكانيات متنوعة. إن إطلاق فرع البنك في مصر يسد فجوة طويلة الأمد في شبكة الفروع، كما يعزز التزامنا تجاه مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وفي نوفمبر 2023، أعلن البنك عن تعيين محمد جاد رئيسًا تنفيذيًا لعملياته في مصر، ويلتزم البنك بتعزيز نمو الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال توفير الدعم والمساعدة لعملائه وشركائه في فتح فرص متنوعة في السوق، وتوسيع نطاق أعمالهم، وربطهم عبر شبكته المصرفية.

ويقع المقر الرئيسي للبنك البريطاني في المملكة المتحدة، ولكنه يركز عملياته على الأسواق الناشئة في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، ويعتبر الشرق الأوسط سوقًا استراتيجية لبنك ستاندرد تشارترد، حيث تأسس أول فرع للبنك في الشرق الأوسط في البحرين عام 1920.