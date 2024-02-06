"المصريين بأوروبا" في ندوة حزب المؤتمر: علاج الاقتصاد في المشروعات الصغيرة

عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، ندوة بعنوان "الوضع الاقتصادي الراهن رؤي وحلول" تحدث فيها الدكتور عصام عبدالصمد رئيس اتحاد المصريين بأوروبا، وأدار الندوة الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس الحزب، بحضور رئيس وقيادات الحزب.

حصر دقيق لعدد المصريين بالخارج

وقال الدكتور عصام عبد الصمد، إنه لا يوجد حصر دقيق لعدد المصريين بالخارج ولا أحد أو جهة تستطيع أن تحصر العدد الصحيح ولكننا نحاول ان نقترب من العدد الصحيح، نقول مجازا إنهم ما يقرب من 10 ملايين مصري بالخارج يعملون في كل المجالات.

ورفض الدكتور عصام عبد الصمد، رئيس اتحاد المصريين بأوروبا، المقترح المقدم بشأن أن إلزام المصريين بالخارج، وبينهم نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بتحويل 20% من راتبه الشهري لمساعدة مصر في أزمتها الاقتصادية الراهنة.

عبد الصمد: بتحويلات المصريين بالخارج بلغت نحو 250 مليار دولار

وكشف عبد الصمد أن المصريين بالخارج قاموا بتحويل نحو 250 مليار دولار على مدار العشر سنوات الماضية.

ومن جهته، قال جمال عبد المعبود، نائب رئيس اتحاد المصريين بأوروبا، إن مشكلة مصر الاقتصادية في العقول وليس في النقود ولدينا أزمة في الإدارة الإقتصادية ولابد أن نعلم أن هناك فرق كبير بين الإدارة والملكية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري قائم على ما يسمى بـ"اقتصاد الكاش".

أكد عبد المعبود أنه لا بد من تغيير مفهوم تخزين الأموال تحت البلاطة، ولا بد من استثمارها في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدا أننا يجب أن نتعلم من تجارب دول مثل بريطانيا، حيث تمثل المشروعات الصغيرة نحو 60% والكبرى نحو 40% من الاقتصاد الرسمي للدولة، مؤكدا ضرورة إقامة منطقة حرة للبنوك في مصر تخضع لمجلس أمناء من العاملين بالخارج على أن تكون كل استثماراتها في داخل مصر.

خطة المصريين بالخارج لتنشيط السياحة في مصر

ومن جهته، قال مجدي توفيق، الخبير السياحي، إننا بحاجة إلى تنشيط السياحة وبخاصة السياحة العلاجية حيث أن معظم سكان أوروبا وخاصة بريطانيا أصبحوا فوق سن المعاش ويحتاجون إلى أماكن مثل مصر الدافئة بعيدا عن برد أوروبا القارص، والذي يبدأ من شهر أكتوبر إلى شهر أبريل، وبالتالي لا بد أن يكون لدينا أفكار خارج الصندوق، مؤكدا أننا نخاطب أنفسنا ولا نخاطب الخارج فى مجال التسويق السياحي العلاجي، مؤكدا أن السياحة يقام عليها 70 صناعة أخرى وبالتالي توفير عملة صعبة وفرص عمل للشباب.

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