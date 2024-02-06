الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين بأوروبا" في ندوة حزب المؤتمر: علاج الاقتصاد في المشروعات الصغيرة

اتحاد المصريين بأوروبا
اتحاد المصريين بأوروبا في ندوة حزب المؤتمر

عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، ندوة بعنوان "الوضع الاقتصادي الراهن رؤي وحلول" تحدث فيها الدكتور عصام عبدالصمد رئيس اتحاد المصريين بأوروبا، وأدار الندوة الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس الحزب، بحضور رئيس وقيادات الحزب.

 حصر دقيق لعدد المصريين بالخارج

وقال الدكتور عصام عبد الصمد، إنه لا يوجد حصر دقيق لعدد المصريين بالخارج ولا أحد أو جهة تستطيع أن تحصر العدد الصحيح ولكننا نحاول ان نقترب من العدد الصحيح، نقول مجازا إنهم ما يقرب من 10 ملايين مصري بالخارج يعملون في كل المجالات.

ورفض الدكتور عصام عبد الصمد، رئيس اتحاد المصريين بأوروبا، المقترح المقدم بشأن أن إلزام المصريين بالخارج، وبينهم نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بتحويل 20% من راتبه الشهري لمساعدة مصر في أزمتها الاقتصادية الراهنة. 

عبد الصمد: بتحويلات المصريين بالخارج بلغت نحو 250 مليار دولار

وكشف عبد الصمد أن المصريين بالخارج  قاموا بتحويل نحو 250 مليار  دولار على مدار العشر سنوات الماضية.
ومن جهته، قال جمال عبد المعبود، نائب رئيس اتحاد المصريين بأوروبا، إن مشكلة مصر الاقتصادية في العقول  وليس في النقود ولدينا أزمة في الإدارة الإقتصادية  ولابد أن نعلم أن هناك فرق كبير بين الإدارة والملكية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري قائم على ما يسمى بـ"اقتصاد الكاش". 

"المؤتمر": هبوط الدولار فى السوق السوداء نجاح لجهود الدولة لجذب الاستثمارات

مقرر مساعد لجنة «التضخم وغلاء الأسعار» بالحوار الوطنى: «عصابات النقد الأجنبى» وراء انخفاض تحويلات المصريين بالخارج

أكد عبد المعبود أنه لا بد من تغيير مفهوم تخزين الأموال تحت البلاطة، ولا بد من استثمارها في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدا أننا يجب أن نتعلم من تجارب دول مثل بريطانيا، حيث تمثل المشروعات الصغيرة نحو 60% والكبرى نحو 40% من الاقتصاد الرسمي للدولة، مؤكدا ضرورة إقامة منطقة حرة للبنوك في مصر تخضع لمجلس أمناء من العاملين بالخارج على أن تكون كل استثماراتها في داخل مصر.

خطة المصريين بالخارج لتنشيط السياحة في مصر 

ومن جهته، قال مجدي توفيق، الخبير السياحي، إننا بحاجة إلى تنشيط السياحة وبخاصة السياحة العلاجية حيث أن معظم سكان أوروبا وخاصة بريطانيا أصبحوا فوق سن المعاش ويحتاجون إلى أماكن مثل مصر الدافئة بعيدا عن برد أوروبا القارص، والذي يبدأ من شهر أكتوبر إلى شهر أبريل، وبالتالي لا بد أن يكون لدينا أفكار خارج الصندوق، مؤكدا أننا نخاطب أنفسنا ولا نخاطب الخارج فى مجال التسويق السياحي العلاجي، مؤكدا أن السياحة يقام عليها 70 صناعة أخرى وبالتالي توفير عملة صعبة وفرص عمل للشباب.

WhatsApp Image 2024-02-06 at 11.32.08 AM (1)
WhatsApp Image 2024-02-06 at 11.32.08 AM (1)
WhatsApp Image 2024-02-06 at 11.32.08 AM
WhatsApp Image 2024-02-06 at 11.32.08 AM
المشروعات الصغيرة المصريين بالخارج رئيس حزب المؤتمر حزب الدستور اتحاد المصريين بالخارج تحويلات المصريين بالخارج الدولار

مواد متعلقة

باقٍ من الزمن 41 يومًا.. موعد قدوم شهر شعبان 2024 والأدعية المستحبة

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

كيف قامت الهجرة بدعم وتمكين شباب المصريين بالخارج والتواصل معهم خلال عام 2023؟

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة العمل خلال إسبوع.." انفوجراف"

"نداءات القرآن للرسول".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 15 ديسمبر 2023

ملحمة وطنية.. المصريون فى الخارج يقولون كلمتهم

«الأهلى المصرى» يفتتح فرع «قصر فينى» بعد التطوير

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس