"صحة الشيوخ": متابعة الرئيس لتطوير معهد ناصر يؤكد حرصه على توفير الرعاية للمواطن

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروعات تطوير القطاع الصحي خاصة تطوير معهد ناصر وإنشاء المدينة الطبية المتكاملة بجامعة عين شمس، تأكيد على إنسانية الرئيس وأن صحة المواطنين تمثل أولوية قصوى لدى الرئيس، علاوة على توفير حياة كريمة لهم.

تطوير القطاع الصحي

أوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن تطوير القطاع الصحي في مصر واهتمام الرئيس السيسي به بدأ منذ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومعالجة الأوضاع المالية للأطباء، إذ كانت في الأوقات السابقة غير مناسبة، ما يمثل خطوات للأمام فى تطوير القطاع الصحي فى مصر.

طفرة في المنظومة الصحية

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حققت طفرة كبيرة فى المنظومة الصحية عل مدار الـ 10 سنوات الماضية، من خلال نجاح مصر فى معركة القضاء على فيروس «سي» ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار والتى بدأت باستهداف 12 ألف فقط، واليوم تصل لـ 1.9 مليون خلال 4 سنوات، خير دليل على الرغبة الجادة فى تحسين المنظومة.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن اهتمام الرئيس السيسي بتطوير القطاع الصحي وتأكيده الاهتمام بصحة المواطن المصري كأولوية قصوى للدولة، يحمل بعد إنساني بحرصه على توفير كافة السبل اللازمة فى تخفيف معاناة المرضى والارتقاء بالخدمات المقدمة.

ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن الدولة تعمل على تطوير القطاع الصحي من خلال تعزيز الاستثمار في مجال الرعاية الصحية، وزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات لتتناسب مع المعدلات العالمية، وضخ المزيد من الاستثمارات العالمية والمحلية في القطاع الصحي، بما يسمح بالتوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الرعاية الصحية الأولية.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية للصحة، وخاصةً الأعمال الجارية لتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية، إلى جانب المشروعات الأخرى مثل مشروع مقر المعامل المركزية الجديد، ومستشفى أورام منوف، ومشروع تطوير مستشفى أم المصريين، فضلًا عن مشروع المدينة الطبية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المقرر إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة.