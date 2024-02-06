الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صحة الشيوخ": متابعة الرئيس لتطوير معهد ناصر يؤكد حرصه على توفير الرعاية للمواطن

النائب علي مهران
النائب علي مهران

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروعات تطوير القطاع الصحي خاصة تطوير معهد ناصر وإنشاء المدينة الطبية المتكاملة بجامعة عين شمس، تأكيد  على إنسانية الرئيس وأن صحة المواطنين تمثل أولوية قصوى لدى الرئيس، علاوة على توفير حياة كريمة لهم.

txt

أكبر مدينة طبية متكاملة.. "بحوث الإسكان" يشرف على تطوير معهد ناصر

تطوير القطاع الصحي

 أوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن تطوير القطاع الصحي في مصر واهتمام الرئيس السيسي به بدأ منذ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومعالجة الأوضاع المالية للأطباء، إذ كانت في الأوقات السابقة غير مناسبة، ما يمثل خطوات للأمام فى تطوير القطاع الصحي فى مصر.

txt

أكبر مدينة طبية متكاملة.. "بحوث الإسكان" يشرف على تطوير معهد ناصر

طفرة في المنظومة الصحية 

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حققت طفرة كبيرة فى المنظومة الصحية عل مدار الـ 10 سنوات الماضية، من خلال نجاح مصر فى معركة القضاء على فيروس «سي» ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار والتى بدأت باستهداف 12 ألف فقط، واليوم تصل لـ 1.9 مليون خلال 4 سنوات، خير دليل على الرغبة الجادة فى تحسين المنظومة.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن اهتمام الرئيس السيسي بتطوير القطاع الصحي وتأكيده الاهتمام بصحة المواطن المصري كأولوية قصوى للدولة، يحمل بعد إنساني بحرصه على توفير كافة السبل اللازمة فى تخفيف معاناة المرضى والارتقاء بالخدمات المقدمة.

ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن الدولة تعمل على تطوير القطاع الصحي من خلال  تعزيز الاستثمار في مجال الرعاية الصحية، وزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات لتتناسب مع المعدلات العالمية، وضخ المزيد من الاستثمارات العالمية والمحلية في القطاع الصحي، بما يسمح بالتوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الرعاية الصحية الأولية.

txt

الصحة تدعو "مجموعة أثينا الطبية" لدراسة إجراء الجراحات الدقيقة بالـ"روبوت" فى معهد ناصر

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية للصحة، وخاصةً الأعمال الجارية لتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية، إلى جانب المشروعات الأخرى مثل مشروع مقر المعامل المركزية الجديد، ومستشفى أورام منوف، ومشروع تطوير مستشفى أم المصريين، فضلًا عن مشروع المدينة الطبية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المقرر إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المدينة الطبية المتكاملة جامعة عين شمس تطوير معهد ناصر الرئيس عبدالفتاح السيسي النائب علي مهران

مواد متعلقة

رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسى بذكرى "الإسراء والمعراج"

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس