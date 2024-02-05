رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسى بذكرى "الإسراء والمعراج"

هنأ المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج على صاحبها سيدنا محمد النبي الأعظم أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وجاء في برقية التهنئة: "سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على الرئيس بموفور الصحة والعافية، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية".