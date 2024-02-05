الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسى بذكرى "الإسراء والمعراج"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

هنأ المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج على صاحبها سيدنا محمد النبي الأعظم أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وجاء في برقية التهنئة: "سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على الرئيس بموفور الصحة والعافية، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة أعضاء المجلس الأعلى للهيئة مستشاري الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ذكرى الإسراء والمعراج الدستور

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