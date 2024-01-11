الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة تدعو "مجموعة أثينا الطبية" لدراسة إجراء الجراحات الدقيقة بالـ"روبوت" فى معهد ناصر

الدكتور حسام عبدالغفار،
الدكتور حسام عبدالغفار،

 دعت وزارة  الصحة والسكان، رئيس مجلس إدارة "مجموعة أثينا الطبية" الدكتور فاسيلي أبوستولوبولس، والوفد المرافق له، إلى دراسة إمكانية إجراء الجراحات الدقيقة من خلال "روبوت" الذكاء الاصطناعي بمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج وذلك لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، إن ذلك جاء خلال اجتماع الوزير مع رئيس مجلس إدارة "مجموعة أثينا الطبية" الدكتور فاسيلي أبوستولوبولس، والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون في القطاع الصحي وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وأضاف أن الاجتماع تناول تعزيز فرص التعاون والاستثمار في القطاع الصحي بما يسهم في النهوض بالمنظومة الصحية وتطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية سواء كانت من وحدات الرعاية الأولية أو المستشفيات الحكومية، فضلًا عن استخدام تقنيات التطبيب عن بُعد وتعزيز وتنشيط السياحة العلاجية، لافتًا إلى إمكانية عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال إقامة عيادات شاملة مزودة بخدمات المعامل والأشعة.
وتابع أن الوزير دعا الوفد اليوناني إلى زيارة مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج للاطلاع على التطوير الكبير الذي طرأ على المستشفى بعد زيارتهم الأخيرة في العام الماضي، حيث أصبح المعهد مدينة طبية متكاملة يضم أكثر من 1700 سرير، كما وجه الوزير بضرورة وضع مستشفيات محافظة الإسكندرية ضمن خطة الزيارة ودراسة سبل تطوير المنشآت الصحية بالمحافظة.
ولفت إلى أن الوفد سيقوم بزيارة عدد من مستشفيات القطاع الخاص للتعرف على الخدمات المقدمة به على أرض الواقع، فضلًا عن دراسة سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص فى هذا الشأن.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة "مجموعة أثينا الطبية"، إنه يرى أن التعاون مع وزارة الصحة والسكان سيكون مثمرًا للغاية، كما أنه لديه رؤية طموحة للتشارك من أجل تطوير المنظومة الصحية في مصر، مشيرًا إلى رغبته في إقامة عدة مشروعات مستدامة في إطار استراتيجية طويلة المدى ولا سيما فيما يتعلق بوحدات الرعاية الأولية.

 

الصحة تبحث مع "مجموعة أثينا الطبية" تعزيز سبل التعاون فى القطاع الصحى


وأشاد بالإمكانيات الضخمة التي تتمتع بها مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة وأنه سيقوم بدراسة كيف يمكن تعظيم الاستفادة بتلك الإمكانيات، مشيرًا إلى ضرورة التحرك بشكل أسرع في إطار الأولويات المطروحة لتحقيق التنمية المنشودة.
حضر الاجتماع الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الدولية.
ومن جانب مجموعة أثينا الطبية حضر جورجيوس زرديالس، المدير التنفيذي لمجموعة أثينا الطبية، والدكتور حازم الفار مدير المشروعات الصحية بمجموعة الصافي.

وزارة الصحة والسكان مجموعة أثينا الطبية الدكتور فاسيلي أبوستولوبولس معهد ناصر للبحوث والعلاج إجراء الجراحات الدقيقة روبوت الذكاء الاصطناعي

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