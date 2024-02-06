"حماة الوطن" مهنئا بذكرى الإسراء والمعراج: جهود مصر لا تتوقف لتحرير الأقصى

هنأ حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالتهنئة لجميع المسلمين على مستوى العالم بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، التي تؤكد على التعاليم السمحة للدين الإسلامي الحنيف.

دعم الفلسطينين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي

وتابع الحزب في بيان له اليوم، ونحن نحتفل بذكرى الإسراء والمعراج، يؤكد حزب حماة الوطن الجهود المصرية من أجل استعادة المسجد الأقصى المحتل، والحفاظ على القضية الفلسطينية، ودعم الفلسطينين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: “كانت وستظل القضية الفلسطينية هي الشغل الشاغل للدولة المصرية وقيادتها السياسية، ولا يخفى على أحد التحركات على كافة المستويات من أجل الحفاظ على المقدسات في فلسطين، وفي مقدمتها المسجد الأقصى”.

كانت عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة تحت عنوان "القضية الفلسطينية وعلاقتها بالأمن القومي المصري.. من وعد بلفور حتى طوفان الأقصى"، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الخامسة والخمسين.

وأكد السفير بركات الفرا، سفير دولة فلسطين الأسبق في القاهرة، على وجود محطات مشتركة بين مصر وفلسطين على مر السنوات، تهدف إلى استعادة الحقوق الفلسطينية، مشيرًا إلى العلاقة التاريخية والأبدية بين البلدين.

وأوضح الفرا أن هناك صلات نسب وصهر تربط بين الشعبين، حيث يشار إلى أن 30% من العائلات الفلسطينية لها أصل مصري، وعندما يتحدث عن العلاقة بين مصر وفلسطين، يشير إلى واقع يفرض نفسه من خلال هذه العلاقات الأخوية والصداقة والجوار.

كما أكد الفرا أهمية دور الجيش المصري في حماية القضية الفلسطينية خلال أحداث عام 1948، حيث شارك الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ورفاقه في دفاع مصر عن القضية الفلسطينية، وفيما يتعلق بالمشروع الصهيوني، أشار إلى أنه كان يستهدف تقسيم وتجزئة الوطن العربي، وأنهم استمروا في محاولاتهم بعد عام 1948.

وتحدث الفرا عن دعم أوروبا وأمريكا للكيان الصهيوني بعد عام 1949، مما أدى إلى إنشاء دولة إسرائيل وتفاقم المشاكل التي نعاني منها حتى اليوم، قائلًا: "لولا هذا الدعم الغربي، لما كان للكيان الصهيوني وجود".