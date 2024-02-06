الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني يطالب المجتمع الدولي بالوقوف بجانب مصر لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

أشاد زكي عباس عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار مصر في تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، من أجل التخفيف من التداعيات الإنسانية التي يتعرضون لها.

دعم مصر لغزة

وقال “عباس” في تصريحات صحفية له، إن مصر بقيادة الرئيس السيسي هي من قادت جهود الدعم والإغاثة لسكان غزة منذ اندلاع الحرب الإٍسرائيلية على القطاع وإحكام الحصار عليه، وذلك رغم التعنت الإسرائيلي ومحاولات عرقلة دخول المساعدات إلى القطاع.

النائب زكي عباس: مصر صمام الأمان للقضية الفلسطينية
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تمثل صمام الأمان للقضية الفلسطينية، خاصة بعد خوضها ملحمة دبلوماسية مهمة عملت فيها على إعادة توضيح القضية الفلسطينية للعالم، وتوضيح حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وممارسات لا إنسانية.

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وأكد النائب زكي عباس، ضرورة وقوف المجتمع الدولي بجانب مصر للتوصل لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي لتوفير مسار آمن لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح إلى القطاع بالكميات التي تتناسب مع احتياجات السكان.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القضية الفلسطينية تمثل أولوية قصوى لدى الدولة المصرية والقيادة السياسة من خلال وضع رؤية واضحة بحل شامل يقتضي حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

يشار إلى أن عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى الدعم الطبي الذي تقدمه مصر لأهالي قطاع غزة، حيث تم وضع مخطط لمستشفيات الإحالة والمتضمنة 47 مستشفى في 8 محافظات، وتم استقبال ما يزيد عن 2200 مصاب وإجراء أكثر من 1200 عملية جراحية إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعابرين عبر معبر رفح.

وشدد الرئيس السيسي، في هذا الصدد على استمرار مصر في تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، في إطار حرص مصر الدائم على التخفيف من التداعيات الإنسانية التي يتعرضون لها، مشيدًا في هذا الإطار بالدور النبيل الذي يؤديه القطاع الصحي المصري لدعم أهالي القطاع.

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