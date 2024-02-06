طائرات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار تجاه الفلسطينيين بغرب قطاع غزة

قال مراسل قناة "الغد الإخبارية" تامر دلول، إن الوضع بشمال غزة لا يوجد به تغير، حيث يشهد حي "الصفرا" و"تل الهوا" غرب غزة قصفا مدفعيا وإطلاق قنابل دخانية.

وأشار مراسل "الغد الإخبارية"، إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلية تحلق فوق قطاع غزة وتحديدًا بالشمال الغربي، مؤكدًا أنها تطلق الرصاص تجاه المواطنين بشكل مباشر.

ونوه "دلول"، بأن مستشفي المعمداني تعرض مجددًا لقصف من قبل الطائرات الإسرائيلية، بالإضافة إلى إطلاق النار من الزوارق الحربية على الساحل بقطاع غزة.

وتابع أن المواطنين في قطاع غزة، يعيشون حياة مرعبة بشكل كبير، بسبب التهديد المستمر من قبل الجيش الإسرائيلي، مؤكدًا أن نقص الإمدادات الطبية والغذائية تزيد من الكارثة والمعاناة لدى سكان القطاع.