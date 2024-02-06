الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مندوب الولايات المتحدة بمجلس الأمن: أعمالنا العسكرية بالشرق الأوسط مبررة

روبرت وود مندوب الولايات
روبرت وود مندوب الولايات المتحدة بمجلس الأمن

قال روبرت وود مندوب الولايات المتحدة بمجلس الأمن، إن الأعمال التي قامت بها الولايات المتحدة مبررة وتمثل ممارسة لحق الدفاع عن النفس، مشيرًا أننا نحاول السيطرة على الصراع في الشرق الاوسط.

وأضاف "وود"، خلال جلسة مجلس الأمن حول الهجمات الأمريكية الأخيرة على سوريا والعراق، والذي بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ضربات القوات الأمريكية قللت قدرات الفصائل المدعومة من إيران.

 وأشار مندوب الولايات المتحدة، إلى أننا لا نريد نزاعًا إضافيًا في المنطقة، ولا نسعى للدخول في نزاع مع إيران، ولكن نحن نحمي أنفسنا ولنا حق الرد على الهجمات التي تُشن علينا.

مندوب الولايات المتحدة إيران الولايات المتحدة سوريا والعراق مجلس الأمن جلسة مجلس الامن

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