أسامة كمال يطالب بمحاسبة كل المتعاملين بشكل غير لائق مع الآثار المصرية

عرض الإعلامي أسامة كمال، فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لتعامل لا يليق بقيمة الآثار المصرية، حيث تضمن الفيديو مشاهد لعدد من العمال خلال رحلة تنقيب على آثار وهم يتعاملون مع الآثار بشكل مهين مع الآثار.

وانتقد "كمال" خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" المُذاع على فضائية دي أم سي، طريقة التعامل مع الآثار في الفيديو قائلًا: "نعاني من مشكلة البطر على النعمة".

وطالب بمحاسبة كل المتعاملين بشكل غير لائق مع الآثار المصرية، مؤكدًا أننا نمتلك كنزا يأتي الكثير من السياح لمشاهدته، قائلًا: "كفاية كفر بالنعمة".