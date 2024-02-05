الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزارة التموين: 300 محل شاركوا فى اليوم الأول من الأوكازيون الشتوى

الحياة اليوم
الحياة اليوم

قال أحمد أبوالفضل، رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين، أنه بمجرد صدور قرار الوزير، تم إنشاء مجموعة عمل، من أجل إنشاء جهاز توعوي للتجار والمستهلك المصري. 

ونصح "أبوالفضل"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية الحياة، المواطنين، عند التسوق لا بد من التجول في الأسواق وعدم الشراء من أول محل، ومراجعة مواصفات السلعة وطلب الفواتير، خاصة في الأكازيون الشتوي.

وأوضح، أن عدم إعطاء فاتورة للمواطنين خلال الأكازيون، سيعاقب التاجر على الفور، مؤكدًا أن سياسة الاستبدال واسترجاع المبلغ في حال رد السلعة، حق لكل المواطنين.

وعن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون، أن اليوم الأول شارك أكثر من 300 محل، متنوعة لتشمل الملابس والمنسوجات، مشيرًا أن الأوكازيون من المفترض أن يستمر لمدة شهر، ووارد أن يتم التمديد.

وزارة التموين الاوكازيون الشتوي الحياة اليوم فضائية الحياة الأكازيون

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