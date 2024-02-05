الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير إعلام الأونروا: قطاع غزة يشهد حربًا غير مسبوقة وأعداد النازحين تتزايد

مدير إعلام الأونروا
مدير إعلام الأونروا

قالت إيناس حمدان، مدير إعلام الأونروا بقطاع غزة، أن أكثر من 1.7 مليون نازح في القطاع جراء العدوان الإسرائيلي، والقصف المستمر على المواطنين.

وأشارت "حمدان"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن قطاع غزة يشهد حربًا غير مسبوقة وأعداد النازحين تتزايد بشكل يومي، مؤكدة أن تعليق أكثر من 16 دولة تمويلها لوكالة الاونروا يساهم في تفاقم الازمة.

ونوهت، أن الفلسطينيون بقطاع غزة، يعتمدون بشكل أساسي على الخدمات التي تقدمها الوكالة، الامر الذي يعتبر قطع شريان الحياة للكثيرين.

وأضافت مدير إعلام الأونروا بقطاع غزة، أن قرار تجميد الدعم للاونروا، كلف الوكالة 440 مليون دولار كانت من المفترض أن تضخ لتقديم خدمات التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية.

مدير إعلام الأونروا الأونروا النازحين قطاع غزة غزة القاهرة الإخبارية

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