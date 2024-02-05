الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث لـ"مطروح للنقاش": اجتماعات مجلس الأمن ضعيفة وهشة وفاشلة

أبوبكر باذيب
أبوبكر باذيب

قال أبوبكر باذيب، الباحث بالشأن الاستراتيجي، إن مجلس الأمن يتعامل مع الولايات المتحدة بـ"ازدواجية معايير"، مشيرًا إلى أن اجتماعات مجلس الأمن ضعيفة وهشة وفاشلة أيضًا.

وأضاف "باذيب" خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش" والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن اليوم تتقدم روسيا بطلب يدين الولايات المتحدة بسبب هجماتها الأخيرة تجاه سوريا والعراق والذي قد يقابل بالرفض، فماذا لو حدث العكس، فسنجد قرارًا سيأخذ شكلًا آخر.

وتابع الباحث بالشأن الاستراتيجي أن جلسة مجلس الأمن حول الهجمات الأمريكية ستأخذ البعد التقليدي، وهذا غير عادل بالنسبة للدول الضعيفة والتي تواجه انتهاكات.

مطروح للنقاش مجلس الأمن القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة سوريا والعراق

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