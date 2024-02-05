باحث لـ"مطروح للنقاش": اجتماعات مجلس الأمن ضعيفة وهشة وفاشلة

قال أبوبكر باذيب، الباحث بالشأن الاستراتيجي، إن مجلس الأمن يتعامل مع الولايات المتحدة بـ"ازدواجية معايير"، مشيرًا إلى أن اجتماعات مجلس الأمن ضعيفة وهشة وفاشلة أيضًا.

وأضاف "باذيب" خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش" والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن اليوم تتقدم روسيا بطلب يدين الولايات المتحدة بسبب هجماتها الأخيرة تجاه سوريا والعراق والذي قد يقابل بالرفض، فماذا لو حدث العكس، فسنجد قرارًا سيأخذ شكلًا آخر.

وتابع الباحث بالشأن الاستراتيجي أن جلسة مجلس الأمن حول الهجمات الأمريكية ستأخذ البعد التقليدي، وهذا غير عادل بالنسبة للدول الضعيفة والتي تواجه انتهاكات.