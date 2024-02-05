وزير الخارجية الفرنسى: الفلسطينيون يعانون من حصار شامل فى قطاع غزة

قال وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، إن الفلسطينيين يعانون من حصار شامل في قطاع غزة، خلال المؤتمر الصحفي من قلب القدس المحتلة، والذي بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

وندد وزير الخارجية الفرنسي، بعنف المستوطنين بالضفة الغربية، مؤكدًا أنه يجب وقفه فورًا لمنع التصاعد في المنطقة وخروج الصراع من غزة لمدن أخرى.

وأشار ستيفان سيجورنيه، إلي أنه لا يمكن فصل مستقبل قطاع غزة بعد الحرب عن ما يحدث وسيحدث في الضفة الغربية، والتي تشهد عددًا من الانتهاكات.