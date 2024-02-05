كيف ساهم الذكاء الإصطناعي في تحسين اكتشاف الأماكن والطرق؟.. أكاديمية تجيب

قالت الدكتورة الشيماء حمدي، عضو هيئة التدريس بكلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة طنطا، أن الذكاء الاصطناعي ساهم بشكل كبير في اكتشاف الأماكن والطرق.

وأضافت "حمدي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمُذاع على فضائية القناة الأولي، أن الذكاء الإصطناعي ساهم في تطوير خرائط جوجل، وجعلها أكثر أدق، مقارنة بالماضي.

وأشارت، أن عمليات التدريب والمعالجة لخرائط الطرق في العالم، تطورت بشكل كبير، مؤكدة أن العنصر البشري الذي يستخدم هذه التطبيقات يحولها الذكاء الاصطناعي لمعلومات من أجل تطوره بعد ذلك.

أبرز المجالات التي يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي

وتابعت، أن الذكاء الاصطناعي قد ساهم بشكل كبير في تحسين اكتشاف الأماكن والطرق، فهناك عدة طرق يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي لتحسين هذا المجال فتطبيقات الخرائط، تستخدم التطبيقات مثل جوجل ماب وواز لتوفير أفضل الطرق واكتشاف الأماكن بدقة عالية، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات الكبيرة وتحديد أفضل الطرق وتوقع حركة المرور.

كما يتم تستخدم بعض التطبيقات الذكاء الاصطناعي لتصنيف الأماكن بناءً على مجموعة من البيانات مثل الصور والمراجعات، بفضل ذلك، يمكن للتطبيقات توفير توصيات وتوجيهات دقيقة للمستخدمين.

وأضافت أن الذكاء الاصطناعي أيضًا يستخدم لتحسين أجهزة الأمان المنزلية مثل الكاميرات وأجهزة الإنذار، حيث يساعد الذكاء الاصطناعي في التعرف على الأنماط غير العادية ورصد الأماكن والطرق بطريقة ذكية.