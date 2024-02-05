الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيفية حماية منزلك من مخاطر الأجهزة الكهربائية فى الشتاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال أحمد صلاح، وكيل شعبة الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين، أن هناك العادات السيئة التي تسهم في رفع فاتورة الكهرباء وتعرض حياة الأسرة للخطر، ولعل أشهرها السخان الكهربائي.

أضاف “صلاح”، خلال استضافته ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، والمُذاع على فضائية القناة الأولي، أن على المواطنين في الشتاء استخدام السخان الكهربائي لمدة نصف ساعة يوميًا، وفصله بعد ذلك، حيث يسهم بشكل كبير في زيادة عمره الافتراضي.

وأشار إلى أن الشواحن الخاصة بالهواتف من الأمور التي تسهم في رفع فاتورة الكهرباء، إذا تم ترك الشاحن في "الفيشة الكهربائية"، أما عن "الكاتيل" يجب تغييير المياه حتي لا يعمل لمدة أطول.

ونوه وكيل شعبة الكهرباء أن الدفايات من الأجهزة الخطرة في المنازل، حيث يغفل البعض عن وسائل الأمان الخاصة بها، مشيرًا إلى أنه لابد من وضع الدفاية بعيدًا عن "الستائر" أو الأماكن التي يتواجد بها أقمشة.

وتابع أن من العادات السيئة التي يفعلها الكثيرون، هو وضع الأسلاك أسفل السجاد، حيث أكد أن الأسلاك الخاصة بالأجهزة الكهربائية قد تولد حرارة وقد يصل لحريق.

الشتاء أجهزة المنزل السخان الكهربائي القناة الأولى الدكتور أحمد صلاح

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