الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أسامة كمال لـ"بايدن": كيف توقف الإمدادات عن الأونروا وتقدم السلاح لإسرائيل لقتل الأبرياء؟

أسامة كمال
أسامة كمال

علّق الإعلامي أسامة كمال على واقعة الاعتداء على أحد الرهبان بإحدى كنائس القدس المحتلة، مشيرًا إلى أن الواقعة تدل على كراهية وعنصرية المتطرفين اليهود واستجابة لتصريحات وزير الامن القومي الإسرائيلي "بن غفير".

وأشار "كمال"، خلال تقديمة لبرنامج " مساء dmc" والمُذاع على فضائية دي إم سي، أن عددا من الإسرائيليين اقتحموا ساحات الأقصى، في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تمنع المسلمين من الصلاة في المسجد الأقصى من السابع من أكتوبر، في المقابل سمحت لبعض المتطرفين اليهود بالدخول وممارسة عبادات تلمودية.

ووجه "كمال"، رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن، كيف توقف الإمدادات الإنسانية عن وكالة الأونروا، وفي المقابل ترحب بتقديم المساعدات العسكرية للكيان المحتل لقتل الأبرياء في غزة.

أسامة كمال بايدن الأونروا بن غفير مساء dmc فضائية دي ام سي

مواد متعلقة

عضو لجنة الصحة: نحتاج سرعة فى اتخاذ القرار للتعامل مع أزمة نقص الدواء

أسامة كمال: أنصار الجماعة الإرهابية روجوا كذبًا أن البلد فى طريقه للانهيار

أستاذ زراعة: مصر تمتلك ميزة تنافسية فى تصدير العديد من المحاصيل الزراعية

هانى سميح يكشف لـ"إذاعة القاهرة الكبرى" كيف وثق جرائم الاحتلال الإسرائيلى عبر صفحات الدستور

أستاذ علاقات دولية: الولايات المتحدة شريك فى حرب إبادة الشعب الفلسطينى

خبيرة علاقات دولية: تصريحات "بن غفير" محاولة للضغط على الرئيس الأمريكى

أستاذ علاقات دولية: العديد من الدول الأوروبية لديها النية لقيام دولة فلسطينية مستقلة

ناقد فني: أم كلثوم تمثل تاريخ الغناء في العالم العربي

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

مصدر بـ"الكهرباء" يكشف حقيقة تعديل تخفيف الأحمال فى رمضان

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين