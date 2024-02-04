أسامة كمال لـ"بايدن": كيف توقف الإمدادات عن الأونروا وتقدم السلاح لإسرائيل لقتل الأبرياء؟

علّق الإعلامي أسامة كمال على واقعة الاعتداء على أحد الرهبان بإحدى كنائس القدس المحتلة، مشيرًا إلى أن الواقعة تدل على كراهية وعنصرية المتطرفين اليهود واستجابة لتصريحات وزير الامن القومي الإسرائيلي "بن غفير".

وأشار "كمال"، خلال تقديمة لبرنامج " مساء dmc" والمُذاع على فضائية دي إم سي، أن عددا من الإسرائيليين اقتحموا ساحات الأقصى، في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تمنع المسلمين من الصلاة في المسجد الأقصى من السابع من أكتوبر، في المقابل سمحت لبعض المتطرفين اليهود بالدخول وممارسة عبادات تلمودية.

ووجه "كمال"، رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن، كيف توقف الإمدادات الإنسانية عن وكالة الأونروا، وفي المقابل ترحب بتقديم المساعدات العسكرية للكيان المحتل لقتل الأبرياء في غزة.