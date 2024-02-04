الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أسامة كمال: أنصار الجماعة الإرهابية روجوا كذبًا أن البلد فى طريقه للانهيار

أسامة كمال
أسامة كمال

قال الإعلامي أسامة كمال، إن أنصار الجماعة الإرهابية، روجوا الكثير من الأكاذيب، التي تشير إلى أن البلد في طريقه للانهيار، بسبب الارتفاع في أسعار السلع.

وأضاف "كمال"، خلال تقديمة حلقة اليوم من برنامج "مساء dmc"، والمذاع على فضائية دي أم سي، أن الدولة تواجه الازمة الاقتصادية بكل حزم وقوة من أجل الوصول لحلول تحافظ على معيشة المواطن المصري.

ونوه الإعلامي أسامة كمال بضرورة عدم السماع لهذه الأكاذيب، والسعي للنهوض بالدولة من أجل تفادي الأزمات والمشكلات التي لا تؤثر على مصر فقط، بل دول العالم أجمع.

وأشار إلى أن الدولار في الأسواق الموازية يواصل الانهيار، الأمر الذي قد يساهم في إحداث التوازن بالسوق، والسيطرة بشكل أكبر على أسعار السلع والمنتجات.

أسامة كمال الجماعة الإرهابية مساء dmc فضائية دي ام سي الإعلامي أسامة كمال الأكاذيب

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