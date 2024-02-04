خبير سياحي لـ"مساء dmc": مصر تمتاز بمقومات سياحية فريدة ورائعة

قال الخبير السياحي هاني بيتر، أن مصر تمتاز بمقومات سياحية فريدة ورائعة، مشيرًا أنه لا يجب أن تكون معدلاتنا كما هي في الوقت الحالي.

وأضاف "بيتر"، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" والمُذاع على فضائية دي إم سي، أن عدد السياح القادمين إلى مصر في 2023 "قياسي"، ولكنه غير مرضى.

ونوه الخبير السياحي، أننا كنا نتوقع، أن نتخطى حاجز الـ16 مليون سائح في عام 2023، ولكن التوترات التي حدثت في المنطقة والحروب، ساهمت بشكل كبير في تراجع هذا الرقم.

وتابع، أن هناك الكثير من الدول في العالم، حققت تقدمًا سياحيًا ملحوظًا رغم عدم امتلاكهم إمكانيات مصر السياحية، وهذا أمر يحتاج لدراسة كبيرة للوقوف على أبعاد المشكلة.