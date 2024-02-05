زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يدعو نتنياهو لسحب صلاحيات بن غفير

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، يدعو بنيامين نتنياهو لسحب صلاحيات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

بن غفير: جو بايدن لم يقدم لإسرائيل الدعم الكافي لحربها في غزة.

يذكر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صرح، أمس، لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن لم يقدم لإسرائيل الدعم الكافي لحربها في غزة.

وقال بن غفير، للصحيفة، “بدلًا من أن يقدم لنا دعمه الكامل، فإن بايدن مشغول بتقديم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة، الذي يذهب إلى حماس”.