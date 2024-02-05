الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اتحاد العاملين العرب بالأونروا: واشنطن وحلفاؤها يسهمون فى شطب الشاهد على قضية اللاجئين

الأونروا
الأونروا

قال عبدالكريم الحاج، عضو اتحاد العاملين العرب بوكالة الأونروا، إن المنظمة تقدم خدمات إنسانية، حيث تعتبر الشريان الرئيسي لأكثر من 6 ملايين فلسطيني.

ونوه "الحاج"، خلال مداخلة لقناة "النيل للأخبار"، بأنها ليست المرة الأولى التي يتم التهديد بوقف التمويل عن وكالة الأونروا، ولكن في الوقت الحالي هو الأصعب بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأشار عضو اتحاد العاملين العرب بوكالة الأونروا، إلى أن الوكالة تأسست عام 1948، حيث شكلت لضمان حق اللاجئين وحق العودة بعد ذلك للقري والمنازل الذي تم تهجير الفلسطينيين منها.

وتابع أن قطع التمويل عن الأونروا، هو إعلان رسمي بالإبادة الجماعية التي تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.

وأردف أن قطع التمويل يسهم بشكل كبير في تعطيل الخدمات الصحية والتعليمية بقطاع غزة وكل الأماكن والمقرات الخاصة بالوكالة في فلسطين، مشيرًا إلى أن واشنطن وحلفاءها يسهمون في شطب الأونروا، التي تعتبر الشاهد على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

إتحاد العاملين العرب بالأونروا قضية اللاجئين عبد الكريم الحاج الأونروا النيل للأخبار

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