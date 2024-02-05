"ست بـ100 راجل".. آية زوجة تعلمت صيانة التكاتك لمساعدة زوجها وتربية أولادهم

سلّط برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، الضوء على سيدة لا يقال عنها سوى جملة "ست بـ100 راجل".

آية عبدالحميد، سيدة قررت أن تقف بجوار زوجها عبدالرحمن، من خلال تعلم صيانة "التكاتك"، وذلك للتصدي لظروف الحياة وتربية الأولاد وتعليمهم.

وقالت آية: تعلمت صيانة "التكاتك" من خلال زوجى، وحاليًا أستطيع أن أقوم بصيانة "التوك توك" بكل أعطاله، قائلة: "أتمنى ربنا يسترها علينا، وشقة ملك ليا ولولادي".

من جانبه، أكد زوجها "عبدالرحمن" أن آية ساهمت في تكبير أولادهما وساعدته في الورشة، بعدما تم فصله من الورشة السابقة، واصفًا آية بـ"ست مكافحة وبـ100 راجل".