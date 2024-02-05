الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نائب لبنانى لـ"القاهرة الإخبارية": أكثر من 100 ألف نازح لبنانى من الجنوب بسبب القصف الإسرائيلى

النائب بالبرلمان
النائب بالبرلمان اللبناني

قال فادي علامة، نائب بالبرلمان اللبناني، إن هناك الكثير من الشكاوى التي رفعها لبنان بسبب الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بالحدود اللبنانية، ولكن لا تتحرك.

وأشار "علامة"، خلال استضافته ببرنامج "مباشر بيروت"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه يتم تسجيل الانتهاكات وترفع الشكاوى، ولكن دون استجابة تضمن حماية الحدود اللبنانية، وهذا أمر يسهم في زعزعة الأمن للشارع اللبناني.

وتابع أن القرارات الأممية التي تم اختراقها من قبل حكومة إسرائيل لم يتم البت فيها، وبالتالي تزداد الانتهاكات من قبل الكيان المحتل في غزة بشكل كبير.

ونوه بأن هناك أكثر من 100 ألف نازح لبناني تم نزوحهم من الجنوب اللبناني بسبب القصف والاستهدافات الإسرائيلية لبلدات الحدود، مشيرًا إلى أن اللبنانيين يخشون من الانزلاق في حرب مفتوحة مع إسرائيل، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي السيئ.

نائب لبنانى القاهرة الإخبارية القصف الإسرائيلى نازح لبناني فادي علامة مباشر بيروت غزة

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