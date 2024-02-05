وزير الخارجية الفرنسى: لا بد من وقف إطلاق النار فى غزة بشكل مستدام

قال وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، إنه ينبغي تجنب التصعيد لا سيما في الضفة الغربية، خلال المؤتمر الصحفي من قلب القدس المحتلة، الذي بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

ودعا وزير الخارجية الفرنسي إلى ضرورة وقف إطلاق النار في غزة بشكل مستدام وليس مؤقتًا، والعمل على تحسين أوضاع السكان من أجل عيش حياة كريمة بدون أي أخطار.

وأشار ستيفان سيجورنيه إلى أنه يجب السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى الضفة الغربية، والعمل على توفير كل المستلزمات الطبية.