الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علاقات دولية: واشنطن تستخدم الأمم المتحدة كأداة لتنفيذ ما تريد

أمجد شهاب
أمجد شهاب

قال أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية، من القدس المحتلة، أن الولايات المتحدة تساهم في زيادة التوتر بالمنطقة، من خلال شن الضربات بحق سوريا والعراق.

وأشار الباحث السياسي، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش" والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الهجمات التي نفذتها الولايات المتحدة تعتبر تهديد للأمن الدولي.

ونوه أستاذ العلاقات الدولية، أن واشنطن تستخدم الأمم المتحدة كأداة لتمرير ما تريد، بدون حساب، الأمر الذي يساهم في زعزعة الامن والسلام في المنطقة.

وتابع، أن مصداقية منظمة الأمم المتحدة باتت على المحك، بسبب إزدواجية المعايير، مؤكدًا أن الإنتهاكات التي تمارس بشكل يومي بحق الشعب الفلسطيني لا تحتاج لوثائق، قالولايات المتحدة شريك أساسي في الحرب على قطاع غزة.

وأضاف "شهاب"، بضرورة إعادة هيكلة مواثيق الأمم المتحدة، من أجل التعامل بشكل حيادي تجاه الأزمات الراهنة، خاصة المتعلقة بمنطقة الشرق الاوسط.

استاذ علاقات دولية الامم المتحدة سوريا والعراق القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش الولايات المتحدة أمجد شهاب القدس

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