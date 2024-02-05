أيمن الرقب: لا بد من اعتراف المجتمع الدولى بقيام دولة فلسطينية سياسيًا وجغرافيًا

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أنه لا بد من اعتراف المجتمع الدولي بقيام دولة فلسطينية سياسيًا وجغرافيًا، بعد 75 عاما من الانتهاكات.

وأشار "الرقب"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية الحياة، أن الاعتراف السياسي بدولة فلسطين يعتبر خطوة أولي تمهيدًا للاعتراف الجغرافي، والذي يعتبر معقدًا بسبب انتشار المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.

ونوه أستاذ العلوم السياسية، أننا شعب نريد أن نعيش في سلام، مشيرًا أن حدود الدولة يجب أن تكون للحد الأدني الذي أقر عام 1967، من أجل حماية الفلسطينيين.

وأضاف، أننا نحتاج جهازا شرطيا في الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدًا أننا شعب عاني لسنوات الكثير من الدمار والانتهاكات، ولا نريد سوى العيش في أمان على أرضنا.