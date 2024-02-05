أسامة كمال عن تبرع أحمد سعد.. مصر سلحت جيشها بأموال بعضها من أم كلثوم وعبدالحليم حافظ

أشاد الإعلامي أسامة كمال، بتبرع الفنان أحمد سعد بـ 50 ألف دولار من أجل اقتصاد مصر، مؤكدًا أن هذا التصرف لا يخرج سوى من المصري الأصيل.

وأضاف "كمال"، خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" المُذاع على فضائية دي أم سي، أن التبرع ليس عيبًا، ولكنه لن يبني اقتصاد بلد كبير مثل مصر.

ونوه، أن مصر سلحت جيشها ودخلت حرب تحرير الأرض بأموال بعضها من أم كلثوم وعبدالحليم حافظ، مشيرًا أن التبرع لصالح مصر هو أمر ينبع من الداخل ويدل على الوطنية وحب الدولة.

وأكد الإعلامي أسامة كمال، أن تبرع الفنان أحمد سعد، هو تكريم للفن والفنان المصري، مضيفًا أن الجامعات والهيئات الاقتصادية الكبرى حول العالم، قائمة على التبرعات.