الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

روائى فلسطينى: أطفال مصر قدموا تظاهرة حب لجناح فلسطين خلال أيام معرض الكتاب

الدكتور شفيق التلولي
الدكتور شفيق التلولي الكاتب والروائي الفلسطيني

قال الدكتور شفيق التلولي، الكاتب والروائي الفلسطيني، أن إعلان وزيرة الثقافة الدكتورة نفين الكيلاني، بأن اليوم هو يوم التراث الفلسطيني، هو شيء نقدره بسبب الاهتمام الزائد بفلسطين.

ونوه "التلولي"، خلال مداخلة لبرنامج "من مصر"، المُذاع علي فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن من المشاهد الجميلة التي تم رصدها خلال أيام معرض الكتاب في دورته الـ 55، هو ذهاب الأطفال المصريين لجناح دولة فلسطين لتقديم الدعم المعنوي بقلوب صافية.

وأشار الكاتب والروائي الفلسطيني، أن ما حدث من مصر في جناح دولة فلسطين، هو تظاهرة حب للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقدر الثقافة الفلسطينية.

ونوه "التلولي"، أن على الرغم من الدمار الذي حل بدولة فلسطين، إلا أن التراث والهوية والكلمة باقية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه لا يمكن للفلسطيني أن يهتز، فهو رمز للصمود.

روائي فلسطيني اطفال مصر معرض الكتاب فلسطين التراث الفلسطيني القاهرة الإخبارية

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