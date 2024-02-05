الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الزراعة: نجرى حصرًا للمحاصيل الزراعية بالذكاء الاصطناعى

السيد القصير
السيد القصير

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التحول الرقمي لا بد أن تتداخل بها كل قطاعات الدولة والانتقال بكل الأنشطة إليه، مشددًا على أن مسائلة التحول الرقمي كان مهم بالنسبة لهم وتم البدء بتطوير كارت الفلاح ليكون هناك حوكمة صحيحة ووصل الدعم لمستحقيه، منوهًا بأنه أولى منظومة مصر الرقمية والتحول الرقمية أهمية.

وأوضح "القصير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أنه يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لحصر المحاصيل بعد أن كان يدويا، مشددًا على أنه يتم استخدام تطبيقات للإرشاد الزراعي الرقمي للوصول إلى الفلاح والمزارع، منوهًا بأن كارت الفلاح ملف يقبل إضافة عدة مهما للتسهيل على المزارعين.

وأشار إلى أن هناك تحولا رقميا في الحجر الزراعي بشأن التصديرات، منوهًا بأن هناك موضوعات عديدة من أجل التحول الرقمي بشكل كبير في قطاع الزراعة، مؤكدًا أن هناك تنسيقا بين وزارة الزراعية ووزارة الري ويتم العمل كوزارة واحدة، وهناك لجنة تنسيقية تجتمع كل شهر لمناقشة الموضوعات المشتركة، مشددًا على أن الحكومة الحالية لا تعمل في جزر منعزلة.

وزير الزراعة أسامة كمال مساء dmc قطاعات الدولة السيد القصير

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