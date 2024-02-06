الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير المجالس النيابية ناعيًا النائبة أمنية رجب: كان مشهودًا لها بالإخلاص

وزير شئون المجالس
وزير شئون المجالس النيابية

نعى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الدكتورة أمنية رجب، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، والتي وافتها المنية إثر حادث أليم.

وقال وزير شئون المجالس النيابية، في تصريحات له اليوم، إن الراحلة  كان مشهودًا لها بالإخلاص والتفاني في العمل، ودورها المتميز في رعاية مصالح الوطن والمواطنين؛ سواء خلال مشاركتها التشريعية الفعالة في مناقشات مجلس النواب ولجانه النوعية، أو إبان فترة تكليفها كوكيل وزارة الصحة في محافظة المنيا.

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واختتم وزير شئون المجالس النيابية تصريحاته، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وعظيم عفوه وغفرانه، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وفي وقت سابق أمس، نعى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس، النائبة أمنية محمود رجب حسين – عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا - والتى توفاها الله اليوم الإثنين، إثر حادث سيارة.

وتقدم المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بخالص التعازى وصادق المواساة، لأسرة النائبة الراحلة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ترشحت الراحلة  لعضوية مجلس النواب عام 2020، ضمن القائمة عن حزب مستقبل وطن، عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد عملت أمينة للمرأة بحزب مستقبل وطن لمدة 3 سنوات، كما عملت في منصب وكيلة لوزارة الصحة بالمنيا.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة المنيا بالقرب مدخل دير العذراء بحوالى 2 بالشرقى القديم.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث المركز إلى موقع الحادث وتبين مصرع النائبة أمنية محمود رجب، 64 عاما، عضو مجلس نواب بمحافظة المنيا، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وأصيب 5 آخرون.

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