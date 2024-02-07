البرلمان العربى يدين تفجيرًا إرهابيًا استهدف سوقًا شعبية بمقديشو

أدان البرلمان العربي بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في سوق شعبية بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن سقوط عدد من الأبرياء والمصابين، مقدمًا خالص التعازي للجمهورية الصومالية الفيدرالية، قيادة وبرلمانًا وحكومة وشعبًا ولأهالي الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الصومال

وأكد البرلمان العربي، في بيان له، تضامنه الكامل مع الصومال لمواصلة جهوده المخلصة لمكافحة الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار على أراضيه، ودعمه في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات المتطرفة.

وكانت أجهزة الأمن والمخابرات الصومالية قد أعلنت عن مقتل 6 من قيادات ميليشيات الشباب الإرهابية فى عملية عسكرية مشتركة. وقالت قيادة المخابرات الصومالية، فى بيان اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا"، إن العملية العسكرية التى نفذتها بالتعاون مع الشركاء الدوليين فى منطقة بوق- أقبلى بـ محافظة هيران، أسفرت عن مقتل 6 من أبرز القيادات المطلوبة فى صفوف ميليشيات الشباب أثناء تنقلهم فى سيارتين.



وأشارت إلى أن القيادات الستة التى قتلت هم المسئول المالى فى مدينة جللقسى، ومسئول النقل فى محافظة شبيلى الوسطى، والمسئول المالى فى منطقة عيل على بمحافظة هيران، والمسئول المالى محافظة شبيلى الوسطى، ومسئول التراخيص المالية فى منطقة شاو بمحافظة هيران، ومسئول فى القسم المالى لميليشيات الشباب.

في وقت سابق، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي، داود أويس جامع، إن وكالة المخابرات والأمن الوطنى الصومالية ألقت القبض 10 أشخاص فى العاصمة مقديشو بتهمة التواصل مع ميليشيات "الخوارج" الإرهابية.

وأكد وزير الإعلام الصومالى في تصريحات إعلامية، السبت، أن وكالة المخابرات والأمن الوطنى استطاعت ضبط الجواسيس الذين كانوا يعملون على جمع المعلومات لصالح الميليشيات الإرهابية"، وحث الأجهزة الأمنية اتخاذ الحيطة والحذر واليقظة فى التعامل مع الهاربين من العدالة.



وأعلن "جامع" عن اختتام المرحلة الأولى من عملية مكافحة الإرهاب، قائلًا: "إن المرحلة الثانية من عملية تحرير البلاد من الإرهابيين ستبدأ قريبًا".



وفى السياق، لقى اثنان من ميليشيات "الخوارج" مصرعهما أثناء مؤامرة كانا بصدد تنفيذها على الطريق الرابط بين منطقة رقم 50 و(ولانتا- بورو)، فى إقليم شبيلى السفلى جنوبى العاصمة الصومالية.