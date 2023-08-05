السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الإعلام الصومالى: اعتقال 10 جواسيس على صلة بمليشيات "الخوارج" الإرهابية

داود أويس جامع
داود أويس جامع

 قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي، داود أويس جامع، إن وكالة المخابرات والأمن الوطنى الصومالية ألقت القبض 10 أشخاص فى العاصمة مقديشيو بتهمة التواصل مع مليشيات "الخوارج" الإرهابية.

 

جاء ذلك فى مؤتمر عقده "جامع" فى مقر الوزارة بالعاصمة مقديشيو، وتحدث فيه عن آخر التطورات العسكرية فى الميدان، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا).


وقال وزير الإعلام الصومالى :"إن وكالة المخابرات والأمن الوطنى استطاع ضبط الجواسيس الذين كانوا يعملون على جمع المعلومات لصالح المليشيات الإرهابية"، وحث الأجهزة الأمنية اتخاذ الحيطة والحذر واليقظة فى التعامل مع الهاربين من العدالة.


وأعلن "جامع" عن اختتام المرحلة الأولى من عملية مكافحة الإرهاب، قائلاً " إن المرحلة الثانية من عملية تحرير البلاد من الإرهابيين ستبدأ 
قريبًا".


وفى السياق، لقى اثنان من ميليشيات "الخوارج" مصرعهما أثناء مؤامرة كانا بصدد تنفيذها الطريق الرابط بين منطقة رقم 50 و(ولانتا-بورو)، فى إقليم شبيلى السفلى جنوبى العاصمة الصومالية.


وقال المتحدث باسم قوات الاتحاد الأفريقى (أتمس): "إن الشخصين قتلا بانفجار عبوة ناسفة أثناء محاولتهما زرع لغم أرضى على الطريق الواصل بين المنطقة رقم 50 وفرع بورو".


يذكر أن الأجهزة الأمنية الصومالية كثفت عملياتها التى تستهدف العصابات الإجرامية التى تقوم بعمليات ابتزاز ضد المواطنين فى الأيام الماضية.

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