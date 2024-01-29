الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وكيل لجنة الدفاع بالنواب: المتلاعبون في قوت الشعب سيحاكمون عسكريا

اللواء يحيى الكدواني
اللواء يحيى الكدواني

أوضح اللواء يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الدستور المصري يكلف القوات المسلحة بحماية الدولة من أي خطر يهدد الأمن القومي أو الأمن الغذائي للمصريين.

وأضاف الكدواني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مع خيري"، على شاشة المحور، أن وزارة التموين ستتعاون مع القوات المسلحة لمواجهة التجار الذين يتلاعبون في أسعار ومواصفات السلع الأساسية، وأن المخالفين سيحالون إلى النيابة العسكرية لمحاسبتهم.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن المجلس أقر قانونا ينظم هذه الإجراءات، وأنه ينتظر توقيع رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.

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