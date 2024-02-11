رئيس البرلمان العربى يعزى الإمارات والبحرين فى شهداء الواجب بالصومال

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازيه وصادق المواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، قيادة وحكومة وبرلمانًا وشعبًا، في استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وإصابة اثنين آخرين، واستشهاد ضابط من قوة دفاع البحرين، إثر تعرضهم لعمل إرهابي في الصومال، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.



إدانة الأعمال الإرهابية التي تطال الأبرياء

وأدان رئيس البرلمان العربي الأعمال الإرهابية التي تطال الأبرياء، مؤكدًا أن هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى ضرورة حشد الجهود من أجل القضاء على الإرهاب في جمهورية الصومال واجتثاثه من جذوره.

تضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب

وعبّر "العسومي" عن تقديره الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الإماراتية وقوة دفاع البحرين من تضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، ومكافحة الإرهاب، مؤكدا وقوف البرلمان العربي وتضامنه التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في هذا المصاب الأليم، ومقدمًا أحر التعازي لأهالي الشهداء وذويهم، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أمس السبت، عن مقتل ثلاثة من جنودها وضابط بحريني وإصابة اثنين آخرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في الصومال.

وقالت الوزارة، في بيان عبر "إكس": "تعلن وزارة الدفاع عن استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية، وضابط من قوة دفاع البحرين، وإصابة 2 آخرين، إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة".

وأشارت الوزارة إلى أن الواقعة حصلت "أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين".

وأضافت: "تتقدم وزارة الدفاع بخالص العزاء لذوي الشهداء، سائلين المولى، عز وجل، أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".