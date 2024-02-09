الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"العسومى" يطالب حركة عدم الانحياز بضرورة وقف مجازر الاحتلال اليومية بغزة

العسومي
العسومي

طالب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، اليوم، رئيسة الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز بضرورة وقف المجازر اليومية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

جاءت تصريحات "العسومي" خلال لقائه رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان رئيسة الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، صاحبة غافاروفا، في زيارة رسمية يقوم بها إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، تلبية للدعوة الرسمية للمشاركة كمراقب دولي في متابعة الانتخابات الرئاسية المبكرة في أذربيجان.

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ودعا "العسومي"، خلال اللقاء الذي تناول التطورات الجارية على الساحتين العربية والإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الغاشم، إلى تشكيل لجنة تابعة للشبكة تقوم بالتواصل المستمر مع الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية، ومطالبتها بتحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية في التصدي للجرائم العنصرية والاعتداءات الغاشمة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي بغزة وكافة الأرض الفلسطينية المحتلة.

العسومى يشدد على أهمية التضامن بين العالمين العربى والإسلامى لدعم ونصرة الشعب الفلسطينى

كما شدد على أهمية التضامن بين العالمين العربي والإسلامي من أجل دعم ونصرة الشعب الفلسطيني لكي يحصل على حقوقه المشروعة كاملة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك مواقف مؤثرة وقوية للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز تجاه ما يجري من جرائم حرب وإبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية.

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وأكد "العسومي" حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، كونه أحد مؤسسي هذه الشبكة التي تم تدشينها عام 2021، مضيفًا أنه خلال هذه الفترة القليلة شهدت العلاقات بين البرلمان العربي والشبكة تطورات مهمة، وتنسيقا مشتركا حول دعم قضايا الدول العربية والدول النامية في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وسبق وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إن أنقرة تواصل جهودها الدبلوماسية من أجل تشكيل موقف مشترك للدول الإسلامية ضد الظلم الإسرائيلي في قطاع غزة.

حركة عدم الانحياز العسومي قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي القضية الفلسطينية

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