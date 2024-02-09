الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

يونيسف تدعو الأطراف لعدم التصعيد برفح

رفح
رفح

طالبت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، اليوم الجمعة، الأطراف بشكل عاجل بعدم التصعيد في رفح، حيث يوجد أكثر من 600 ألف نازح.

يأتي هذا عقب تصريحات وزير دفاع الاحتلال، يوآف غالانت، بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ستصل إلى رفح.

وقال "غالانت" إن العملية البرية ستتواصل خلال الأشهر القادمة من أجل تهيئة الظروف لإطلاق سراح الأسرى، وأن قوات الجيش تعتزم الوصول إلى مدينة رفح جنوبي القطاع، لكنه رفض الكشف عن كيفية أو موعد العملية المحتملة.

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الخارجية الأمريكية: من الكارثى تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية فى رفح

بايدن يوجه رسالة قاسية لإسرائيل: الرد فى غزة "تجاوز كل الحدود"

وسبق وصعّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشكل حاد، انتقاداته لنهج إسرائيل تجاه الحرب ضد حماس، واصفًا العمليات العسكرية في غزة بأنها "مبالغ فيها"، وقال: "إن معاناة الأبرياء يجب أن تتوقف".

جاء ذلك خلال اجتماع ليلي مع الصحفيين في البيت الأبيض، حيث أظهر بايدن، الذي أيد بقوة حق إسرائيل في الرد على عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، نفاد صبر متزايدا تجاه حجم ومدة الرد الإسرائيلي.

ووفق ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز"، قال بايدن ردا على أسئلة في نهاية الجلسة: "أنا من وجهة النظر، كما تعلمون، فإن سلوك الرد في غزة فاق الحد".

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البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تدعم أى عملية عسكرية لإسرائيل فى رفح

وأضاف: "لقد كنت أضغط بشدة، وبقوة، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، هناك الكثير من الأبرياء الذين يتضورون جوعًا، هناك الكثير من الأبرياء الذين يواجهون المشاكل ويموتون، ويجب أن تتوقف الحرب".

ورأت "نيويورك تايمز" أن تعليقات بايدن كشفت عن إحباطه المتزايد من قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإعلان ما كان واضحًا في السر منذ أسابيع، مشيرة إلى أن بايدن ضغط على نتنياهو لاتخاذ مزيد من الحذر لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في غزة، حيث استشهد أكثر من 27 ألف شخص، والنظر في إنشاء دولة فلسطينية بمجرد انتهاء الحرب.

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