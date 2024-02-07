وزير الخارجية الأمريكى: درسنا رد حماس على المقترحات وهناك مساحة للتوصل لاتفاق

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الأربعاء: هذه زيارتي الخامسة للمنطقة للتشاور مع الشركاء لإطلاق سراح المحتجزين المتبقين لدى حركة حماس.

وتابع بلينكن في تصريحات صحفية مساء اليوم: "ركزنا منذ اليوم الأول على استعادة المحتجزين لعائلاتهم".

وأضاف بلينكن أن هناك أمورا غير مشجعة في رد حماس، ودعونا إسرائيل لتعزيز حماية المدنيين وإيصال المساعدات إليهم.

وتابع: "أجرينا اتصالات مكثفة مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وسنواصل بذل الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوتر بين إسرائيل ولبنان".

وأوضح بلينكن أن المساعدات الإنسانية تصل إلى غزة أكثر من أي وقت سابق منذ السابع من أكتوبر الماضي، مؤكدا أن عدد الشهداء في صفوف المدنيين في غزة لا يزال مرتفعا ويجب اتخاذ خطوات أساسية لحماية المدنيين.

ولفت بلينكن إلي أن فريقا تابعا للأمم المتحدة بدأ مهمة في شمال غزة لتقييم أوضاع المدنيين، مشددا على أن العائلات في قطاع غزة تعتمد على المساعدات وهي كعائلاتنا تجمعنا معها الإنسانية.

وحث بلينكن السلطة الفلسطينية على إجراء مزيد من الإصلاحات، مضيفا: "ناقشت مع الحكومة الإسرائيلية رد حماس على المقترحات وهناك مساحة للتوصل إلى اتفاق، فقد بحثنا الرد من قبل حماس وهناك أمور لا يمكن قبولها لكننا نجد فرصة في الرد من أجل المضي بالمفاوضات".

وأضاف بلينكن أن أي عملية إسرائيلية يجب أن تضع المدنيين في اعتبارها خصوصا في حالة رفح حيث يتجمع النازحون.

وأوضح أنه يجب على الأونروا إجراء تحقيق لعدم تكرار مشاركة موظفيها في أعمال إرهابية مثل 7 أكتوبر، مشددا على أنه من الضروري المحافظة على عمل الأونروا.