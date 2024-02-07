الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل مباحثات مندوب فلسطين مع سفير جنوب إفريقيا بالقاهرة بشأن حرب غزة

مهند العكلوك سفير
مهند العكلوك سفير فلسطين لدي الجامعة العربية

أطلع مندوب فلسطين بالجامعة العربية، مهند العكلوك، الأربعاء، سفير جنوب إفريقيا بالقاهرة نتسيكي ماشيمباي على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، لاسيما  الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدراته.

وأطلع العكلوك ماشيمباي علي آخر مستجدات الحراك الدبلوماسي على الساحة الدولية وأهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أنواع الانتهاكات الإسرائيلية.

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وأشاد العكلوك بالعلاقة الثنائية التاريخية بين البلدين وبالدعم الدائم والمستمر الذي تقدمه جمهورية جنوب إفريقيا إلى القضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية كافة، بالإضافة إلى ما تقوم به جامعة الدول العربية من جهود دبلوماسية وقانونية لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

كما تناول اللقاء أهمية الإحالة التي قامت بها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في فلسطين، وقد أتى دعم الجامعة من خلال القرار والبيان الأخيرين الذين أصدرهما مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بما يشمل دعوة جميع الدول المحبة للسلام والمتمسكة بالقانون الدولي إلى الانضمام إلى جهود جنوب إفريقيا في هذا المجال.

فلسطين سفير جنوب افريقيا الانتهاكات الاسرائيلية القضية الفلسطينية الاحتلال

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